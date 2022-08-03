Ла-Пас, 3 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В столице Боливии Ла-Пасе антиправительственно настроенные производители листьев коки столкнулись с полицией в споре за контроль над рынком этого растения, передает агентство France-Presse.

(сс) Matthew Straubmuller Полиция Боливии

Несколько полицейских и журналист получили ранения в ходе протестов, когда сотни фермеров из Ассоциации производителей коки (Adepcoca), а также противники правительства левого президента Луиса Арсе потребовали закрытия параллельного рынка растения, который, по их словам, незаконен и пользуется поддержкой правительства.

С 2021 года рынок Adepcoca стал центром спора между двумя группами производителей — лояльной и оппозиционной правительству. В октябре 2021 года тысячи производителей листьев коки взяли штурмом главный рынок коки страны в Ла-Пасе после ожесточенных столкновений с силами безопасности.

По данным ООН, через рынок Adepcoca проходит около 90% легального бизнеса Боливии по продаже листьев коки стоимостью 173 млн долларов в год.

Спор идет о том, кто должен контролировать рынок.

Во вторник 2 августа лидер протестующих Карлос Чоке объявил через громкоговоритель: «Мы просим немедленно закрыть этот мнимый рынок по продаже коки, который не имеет ничего общего с легальным рынком Adepcoca. Мы не испугаемся, если нас захотят расстрелять».

Протестующие бросали петарды и динамитные шашки, а полиция ответила обильным применением слезоточивого газа.