Москва, , 08:48 — REGNUM Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать меры предосторожности в связи с приходом в Россию новых подвариантов штамма коронавируса «Омикрон». При плохом самочувствии следует оставаться дома, говорится в рекомендациях, опубликованных 3 августа на сайте ведомства.

Человек в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

Из-за новых подвариантов вируса в летний период растёт риск инфицирования. Меры предосторожности также помогут уберечься от заражения гриппом и другими респираторными заболеваниями.

«При плохом самочувствии избегайте контакта с окружающими, даже если у вас отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19», — говорится в сообщении.

Тем, у кого проявились признаки болезни, рекомендовано оставаться дома и вызвать врача при нарастании симптомов.

Для профилактики заражения в Роспотребнадзоре советуют пройти вакцинацию или ревакцинацию, мыть руки с мылом и использовать защитную маску в местах скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан из уязвимых категорий носить маски в общественных местах и транспорте и дезинфицировать руки — в стране фиксируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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