Пекин, 3 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Глава департамента по разоружению министерства иностранных дел Китая Фу Цонг назвал некорректными попытки ряда стран Запада исключить Россию из международных переговоров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить ее из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно», — сказал он РИА Новости на полях обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фу Цонг заявил, что ядерный конфликт не является неизбежным, несмотря на напряжённость в мире.

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