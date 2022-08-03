Ульяновск, 3 августа 2022, 08:47 — REGNUM В Барышском районе Ульяновской области строительство нового дома-интерната для старшего поколения, который возводится в рамках национального проекта «Демография», идёт согласно графику. Об этом написала в телеграм-канале министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Анна Тверскова.
Строительную площадку в селе Водорацк Барышского района глава министерства посетила вместе с первым заместителем губернатора Ульяновской области Игорем Эделем.
Она напомнила, что новый жилой корпус возводится в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Интернат рассчитан на 270 мест.
Помимо этого, на базе интерната будет создано порядка 160 рабочих мест для жителей района.
Напомним, что на строительство объекта будет направлено более 740 млн рублей. В мае 2022 года правительством России принято выделение дополнительного финансирования в размере 140 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года на месте строительства интерната побывал губернатор в Ульяновской области Алексей Русских. Он тогда отмечал, что строительные работы идут «в темпе», в том числе благодаря тому, что «еженедельно мы собираем подрядчиков и подробно разбираем ситуацию по каждой социально значимой стройке». Это позволяет оперативно реагировать на возникающие сложности и корректировать работу.
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