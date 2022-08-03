Ульяновск, 3 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Барышском районе Ульяновской области строительство нового дома-интерната для старшего поколения, который возводится в рамках национального проекта «Демография», идёт согласно графику. Об этом написала в телеграм-канале министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Анна Тверскова.

https://ulgov.ru/ Апрель 2022 года. Строительство дома-интерната для старшего поколения в селе Водорацк Ульяновской области

Строительную площадку в селе Водорацк Барышского района глава министерства посетила вместе с первым заместителем губернатора Ульяновской области Игорем Эделем.

«Строительство дома-интерната идёт согласно графику. На сегодняшний день уже завершены работы по кирпичной кладке хозблоков № 1 и 2, заканчивается возведение второго этажа жилого корпуса. Техническая готовность объекта 38,7%. Рассчитываем сдать интернат в эксплуатацию в октябре следующего года», — написала Анна Тверскова.

Она напомнила, что новый жилой корпус возводится в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Интернат рассчитан на 270 мест.

«В учреждение будут переселены бабушки и дедушки, проживающие в зданиях стационаров с нарушениями установленных норм жилой площади на одно койко-место», — пояснила министр демографической политики.

Помимо этого, на базе интерната будет создано порядка 160 рабочих мест для жителей района.

Напомним, что на строительство объекта будет направлено более 740 млн рублей. В мае 2022 года правительством России принято выделение дополнительного финансирования в размере 140 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года на месте строительства интерната побывал губернатор в Ульяновской области Алексей Русских. Он тогда отмечал, что строительные работы идут «в темпе», в том числе благодаря тому, что «еженедельно мы собираем подрядчиков и подробно разбираем ситуацию по каждой социально значимой стройке». Это позволяет оперативно реагировать на возникающие сложности и корректировать работу.