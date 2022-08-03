Барнаул, , 08:45 — REGNUM В связи с заявлением министра иностранных дел КНР Ван И об «исторической неизбежности» воссоединения Китая с Тайванем, любопытно мнение главы Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олега Боронина о стратегических союзниках России. В своем телеграм-канале 3 августа он, в частности, отметил:

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Многим, видимо, покажется странным, но на Востоке есть три государства, которые могут стать нам реальными стратегическими союзниками. Несмотря на, скажем так, некоторые казалось бы исторические нюансы. Это Иран, Афганистан и Индия. Но только при условии абсолютно равных партнёрских и ответственных, последовательных союзнических отношений.

В более отдаленной перспективе при определенных раскладах, взаимных усилиях и переломах «мировых трендов» мы обречены (не удивляйтесь) на союз и глубочайшее партнёрство с Японией. Это, конечно, случится, мягко говоря, потом — не теперь. А вот «игрушки» с Турцией, полагаю, совершенно не имеют позитивных перспектив».

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила в Законодательном юане (парламенте) Тайваня. По ее словам, она прибыла в Китайскую республику «во имя мира для региона».

Ранее Олег Боронин поделился рядом своих ключевых тезисов по тайваньскому кризису. В частности, он отметил, что России Китай не союзник, а просто партнёр. Причем только там, где выгодно именно Китаю.

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