Барнаул, 3 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В связи с заявлением министра иностранных дел КНР Ван И об «исторической неизбежности» воссоединения Китая с Тайванем, любопытно мнение кандидата исторических наук, востоковеда, бывшего доцента кафедры востоковедения Алтайского госуниверситета Олега Боронина о стратегических союзниках России. В своем телеграм-канале 3 августа он, в частности, отметил:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

«Многим, видимо, покажется странным, но на Востоке есть три государства, которые могут стать нам реальными стратегическими союзниками. Несмотря на, скажем так, некоторые, казалось бы, исторические нюансы. Это Иран, Афганистан и Индия. Но только при условии абсолютно равных партнёрских и ответственных, последовательных союзнических отношений.

В более отдаленной перспективе при определенных раскладах, взаимных усилиях и переломах «мировых трендов» мы обречены (не удивляйтесь) на союз и глубочайшее партнёрство с Японией. Это, конечно, случится, мягко говоря, потом — не теперь. А вот «игрушки» с Турцией, полагаю, совершенно не имеют позитивных перспектив».

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила в Законодательном юане (парламенте) Тайваня. По ее словам, она прибыла в Китайскую Республику «во имя мира для региона».

Ранее Олег Боронин поделился рядом своих ключевых тезисов по тайваньскому кризису. В частности, он отметил, что России Китай не союзник, а просто партнёр. Причем только там, где выгодно именно Китаю.

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