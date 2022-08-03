Владивосток, , 08:43 — REGNUM Школьников и первокурсников средне-специальных профессиональных учебных заведений Приморья познакомят с культурой и бытом казаков — для молодежи проведут учебные военно-полевые сборы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Казак с малых лет владеет казачьим оружием Екатерина Булатова © REGNUM

Читайте также: Казаки Колымы первыми в ДФО провели аудит кадрового состава

Детско-юношеская патриотическая общественная организация «Отвага» начала реализацию проекта «Молодая смена казачества».

«Учебные военно-полевые сборы запланированы на территориях общеобразовательных учебных заведений края. Это позволит приобщить молодежь к традиционному укладу казачьей общины, познакомить с культурой и бытом казаков», — считают организаторы.

В акции примут участие школьники, кадеты, юнармейцы, казачья молодежь, студенты.

Отмечается, что в Приморском крае действует 35 казачьих обществ.

Как сообщало ИА REGNUM, в штабе Колымского окружного казачьего общества Уссурийского казачьего войска состоялось заседание рабочей группы по делам казачества в Магаданской области.