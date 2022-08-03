Уфа, , 08:45 — REGNUM 50 законопроектов намерены рассмотреть депутаты государственного собрания Башкирии в осеннюю сессию. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что одним из самых значимых является законопроект о Конституционном совете Башкирии.

«Это новый орган, который будет действовать в республике после предусмотренного Конституцией Российской Федерации упразднения Конституционного суда Республики Башкортостан», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что часть законопроектов депутаты приняли весной в первом чтении.

«Над ними работа продолжится сразу после завершения парламентских каникул. В частности, планируется расширить категорию получателей бесплатной юридической помощи, утвердить новый порядок обеспечения жильем детей-сирот, урегулировать правовой статус геопарков, продлить действие льгот по платежам за капремонт для одиноких пожилых людей», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

Отмечается, что осенью предстоит работа по подготовке и принятию закона о бюджете ближайшие три года, планируется внести изменения в законы о транспортном обслуживании населения, об инновационной деятельности, о социальной поддержке специалистов на селе.