Вашингтон, 3 августа, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В очередном интервью один из авторов анимационного сериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд рассказал о новом сезоне шоу. Об этом 3 августа сообщает портал Comicbook.

Цитата из мc « Рик и Морти» США Рик и Морти

Аниматор отметил, что шестой сезон «Рика и Морти» будет «немного более каноничным», что наверняка понравится поклонникам, которые много лет смотрели сериал. Он также сказал, что не считает пятый сезон плохим, но шестой, по его мнению, будет «чертовски удивительным». «Это действительно чертовски качественный сезон», — подчеркнул Ройланд.

Напомним, премьера шестого сезона комедийного научно фантастического сериала «Рик и Морти» состоится 4 сентября 2022 года на канале Adult Swim. Самый первый эпизод шоу вышел в эфир 2 декабря 2013-го, соавтора проекта также выступает Дэн Хармон.