Пекин, 3 августа, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Приземлившаяся украдкой на Тайване спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси спровоцировала виток напряжённости между Вашингтоном и Пекином. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

По мнению авторов статьи, Пелоси бросила в китайско-американские отношения мину и сама же подорвала её. И хотя Китай указывал на вопиющий характер визита, она осталась глуха к предупреждениям, а Вашингтон не принял действенных мер.

«Подобно «политическому божку чумы», Пелоси не принесла региону никакой пользы, кроме рисков и напряженности на Тайване», — говорится в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация США во главе с Нэнси Пелоси совершает визит на Тайвань.