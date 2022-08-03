Майминский район, Алтай, 3 августа, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Майминском районе (+14), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Новые носители также зарегистрированы в Горно-Алтайске, Шебалинском, Усть-Коксинском. Онгудайском и других районах. Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 35 173.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 672, в том числе 623 — от COVID-19, 49 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 47, за весь период – 34 251», — отметили в оперштабе.