Пхеньян, , 08:38 — REGNUM Возможность визита главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в КНДР рассматривается Пхеньяном. Об этом 3 августа заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

Северная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он добавил, что последовавшее несколько дней назад от ДНР официальное предложение осуществить визит Денис Пушилина в Пхеньян «позволит заблаговременно проработать все вопросы этой поездки, в том числе протокольные детали».

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«Инициатива находится на рассмотрении наших корейских коллег», — сообщил в беседе с РИА Новости дипломат.

При этом он подчеркнул, что из-за длительной изоляции Северной Кореи обмен делегациями пока невозможен.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля 2022 года Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. В КНДР заявили, что намерены развивать государственные отношения с республиками Донбасса, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы.

После этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил МИД республики установить дипотношения с Северной Кореей, которые, как он надеется, перерастут в дальнейшем во взаимовыгодные экономические отношения.

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Напомним, в конце июля Пушилин заявил о готовности посетить КНДР и встретиться с лидером республики Ким Чен Ыном.