Саратов, 3 августа, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Саратове завершается строительства проблемного дома по улице Гвардейская. Об этом рассказал главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

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Ожидается, что объект бывшего застройщика ООО «Жемчужина» введут в эксплуатацию в 3 квартале 2022 года. В доме завершены фасадные работы и отделка мест общего пользования, идет благоустройство прилегающей территории.

По словам Тимофеева, в течение августа здание намерены подключить к сетям газоснабжения. В дальнейшем будет оформлена необходимая документация для получения актов технологического присоединения от ресурсоснабжающих организаций. После этого дом может быть введен в эксплуатацию, а 194 человека смогут получить долгожданные квартиры, заверил спикер.

В Саратовской области 554 дольщика ожидают завершения строительства пяти проблемных объектов.

«В 2022 году, помимо дома на улице Гвардейской, планируется ввести в эксплуатацию еще один дом в Кировском районе города Саратова, после чего в правах будут восстановлены еще 147 дольщиков ЖСК «Оптимист 2018», — уточнил главный управляющий директор Фонда развития территорий.

Как отметил Тимофеев, с 2019 года в Саратовской области защищены права граждан-участников долевого строительства 46 объектов. Выплаты на общую сумму более 7 млрд рублей получили 4,4 тыс. человек. В двух домах, введенных в эксплуатацию с применением механизмов Фонда развития территорий, въехали в свои квартиры 237 дольщиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, возведение последнего проблемного дома в составе жилищно-строительного кооператива «Согласие» завершили в городе Энгельсе Саратовской области. Разрешение на ввод дома в эксплуатацию выдали в конце июня 2022 года.

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