3 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 09:29 — REGNUM Анкара начинает продумывать новые варианты своей тактики в Сирии. Об этом свидетельствует заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в интервью турецкому каналу TV 100 о том, что «Анкара окажет любую политическую поддержку «сирийскому режиму» для того, чтобы избавить регион от террористов». При этом Турция уточнила свои позиции, которые, по словам Чавушоглу, «обсуждались в диалоге с Ираном». Первая: Анкара рассматривает в качестве «террористов» Рабочую партию Курдистана (РПК) и Сирийские демократические силы (СДС). Вторая: президент Сирии Башар Асад «не должен считать умеренную оппозицию террористами, в отличие от курдов».

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Назовем особенности ситуации. Первое: впервые на публичном уровне Турция пообещала Сирии политическую поддержку, но с «условиями», которые во многом согласуются с заключенным в 1998 году соглашением между Анкарой и Дамаском о борьбе с РПК. Кстати, это позволяет Турции проводить по согласованию трансграничные операции на сирийской территории в случае исходящих оттуда угроз. Второе: заявление Чавушоглу прозвучало накануне предстоящей встречи в Сочи президента России Владимира Путина со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщил в этой связи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на саммите лидеры двух государств в числе других вопросов будут обсуждать и ситуацию в Сирии. Отсюда следует главный вывод: Эрдоган может предложить Путину выступить в роли посредника для налаживания диалога с Асадом по проблематике курдов с намерением начать скоординированные усилия на этом направлении. При этом Анкара дает понять, что может признать легитимным «режим Асада».

Башар Асад kremlin.ru

При таком ходе событий сирийские курды выводятся из астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. Такая позиция Анкары не случайна, так как она серьезно озабочена перспективами развития острого политического кризиса в соседнем Ираке и тем, что Эрбиль может предпринять попытку провозгласить свою независимость. Эта модель, действительно, может не устраивать Дамаск и Тегеран. С другой стороны, предложения Эрдогана сирийскому лидеру по выработке совместной тактики на курдском направлении может сопрягаться со встречными условиями Асада, связанными с отказом Турции от вмешательства во внутренние дела Сирии. Но, как бы то ни было, проводить политику только в формате опосредованного диалога Анкаре и Дамаску будет недостаточно. Нужна личная встреча между Эрдоганом и Асадом. Если она состоится, то у США появятся серьезные проблемы с поддержкой курдских отрядов Партии демократического союза (ПДС) на севере Сирии.

Некоторые аналитики называют такой подход турецкой стороны прагматичным, отражающим подготовку Эрдогана к предстоящим в 2023 году всеобщим выборам. Не случайно и то, что в турецких изданиях появились утверждения, что модель «продуктовой сделки» с участием ООН в случае ее успешной реализации «может быть применена для урегулирования других конфликтов, в том числе и сирийского». Газета Yeni Şafak со ссылкой на турецких военных экспертов отмечает, что в потенциальном диалоге Анкара — Дамаск «может быть использована такая же формула, как на переговорах в Стамбуле». Как отмечает издание, «этот вопрос Эрдоган может поднять на встрече в Сочи с Путиным». Правда, объективности ради отметим, что попытки установить каналы связи между Анкарой и Дамаском предпринимались и ранее. Известно, что спецслужбы двух стран продолжают сотрудничать. Посмотрим, что получится у Эрдогана на сей раз.