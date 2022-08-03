Москва, , 08:36 — REGNUM Оставшийся без лицензии более десяти лет назад «Витас Банк» пытается взыскать со своего бывшего акционера 3,3 млрд рублей. Соответствующий иск поступил в арбитраж Москвы, но пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление к Александру Котову, чьи данные совпадают с данными владельца 18,39% акций (через ООО «Миропак Групп»), поступило в суд 2 августа 2022 года. Сумма иска — 3 303 630 147,69 рубля. Прочие детали пока не сообщались.

Напомним, банк, созданный в 1992 году, остался без лицензии 20 июня 2012 года. Среди причин лишения регулятор называл не исполнение профильных федеральных законов, выявление «фактов существенной недостоверности отчётных данных».

На начало июля 2022 года у банка есть долги перед 2 057 кредиторами на общую сумму 3 872 777 000 рублей.