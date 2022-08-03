Тюмень, , 08:34 — REGNUM В Тюменской области направлены в суд уголовные дела в отношении шести граждан об отравлении 20 жителей областного центра суррогатным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Алкоголь Goodfon.ru

По версии следствия, шестеро обвиняемых являлись основными фигурантами по организации и распространению контрафактной алкогольной продукции на территории Тюмени и Тюменской области, содержащей в своем составе метиловый спирт (метанол) в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения по ГОСТу. В результате после употребления ядовитого алкоголя в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года от острого отравления метиловым спиртом погибли 20 тюменцев.

Все шестеро обвиняются по ч. 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору»), а трое из них — по пункту «а» ч. 6 статьи 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками»).

Их дела направлены в Ленинский и Центральный районные суды Тюмени для рассмотрения по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени по делу об отравлении водкой арестованы уже 14 человек