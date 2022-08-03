Москва, , 08:34 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 36 лесных пожаров на общей площади 5993 га. Об этом 3 августа сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Лесной пожар yarregion.ru

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 02.08.2022 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 36 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 5993 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 121 лесной пожар на общей площади 93 655 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двадцать возгораний в лесах Якутии потушили за сутки. Общее количество очагов на природных территориях республики снизилось до 86.