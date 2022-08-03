Донецк, , 08:34 — REGNUM Украинские нацисты в течение пяти минут подвергли обстрелам из артиллерии Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Также уточняется, что в 08:15 вооружённые украинские формирования выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР).