Уфа, 3 августа, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб один человек, устанавливают в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По предварительной информации, днем 2 августа на 1546 км автотрассы Самара — Уфа — Челябинск столкнулись автомобили Lifan Solano и RenaultKaptur, в результате автомашина Lifan Solano съехала в кювет.

Отмечается, что 35-летняя женщина-водитель Lifan получила не совместимые с жизнью травмы.

«Водитель и пассажир другого транспортного средства, а также четверо детей в возрасте от 8 до 15 лет с повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения г. Уфы», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Иглинского района Тагир Аслаев.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии произошло ДТП с участием трех грузовиков.