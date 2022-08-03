Москва, 3 августа 2022, 08:32 — REGNUM Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань показал пренебрежение Соединенными Штатами правами других стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом она отреагировала на вызов посла США в КНР Николаса Бернса властями Китая на фоне визита Пелоси на Тайвань.
Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приехала в парламент Тайваня, где проведёт встречу с заместителем спикера тайваньского законодательного органа Цаем Цичаном и переговоры с представителями различных партий.
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