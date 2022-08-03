Москва, 3 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань показал пренебрежение Соединенными Штатами правами других стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Таким образом она отреагировала на вызов посла США в КНР Николаса Бернса властями Китая на фоне визита Пелоси на Тайвань.

«Он (посол США в КНР Николас Бернс) понимает, что своей провокацией США в очередной раз показали пренебрежение правами других государств. И теперь уж точно не американцам рассказывать про уважение международного права, если Вашингтон нарушил свои обязательства перед Пекином», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приехала в парламент Тайваня, где проведёт встречу с заместителем спикера тайваньского законодательного органа Цаем Цичаном и переговоры с представителями различных партий.

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