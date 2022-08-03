Нью-Дели, , 08:32 — REGNUM На швейной фабрике производителя одежды Brandix из Шри-Ланки, расположенной в южном индийском штате Андхра-Прадеш, в результате утечки неустановленного газа пострадали не менее 100 человек. Об этом со ссылкой на полицию 3 августа сообщает телеканал Times Now.

Швейное производство.

Отмечается, что на предприятии в момент утечки газа работало около одной тысячи человек, в основном женщин. Многие из них одновременно испытали удушье, тошноту и головную боль, некоторые лишились сознания. Пострадавших с явными симптомами отравления экстренно госпитализировали, остальных работниц эвакуировали, пострадавший цех закрыли. В настоящее время местная полиция устанавливает причины произошедшего.

По информации телеканала, в начале июня на этой же фабрике произошёл похожий инцидент, когда с подобными симптомами обратились 300 человек. Тогда причина недомогания не была установлена и производство было продолжено.

Brandix является одной из ведущих компаний по производству одежды в Шри-Ланке, имеющей филиалы в США, Великобритании, Австралии, Бангладеш, Гонконге, Сингапуре.

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