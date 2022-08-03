Кутаиси, Грузия, , 18:04 — REGNUM В западногрузинском городе Кутаиси намерены провести сокрашения среди персонала детских садов, сообщает 2 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Детский сад Людмила Миг

Сотрудники городских детских садов стали массово получать уведомления о намечаемых реорганизации и организационных изменениях. В связи с этим, с целью сокращения расходов, планируются существенное уменьшение численности персонала.

Директорам детских садов поручено немедленно довести эти сведения до своих подчинённых. В связи с этим сотрудников отзывают прямо из отпусков.

Напомним, что в Грузии высокий уровень безработицы, который только по официальным данным достигает почти 20% трудоспособного населения.