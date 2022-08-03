Вашингтон, 3 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции США вредят мировым рынкам, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Он прокомментировал новый пакет санкций против России, который ввели США 2 августа. Ограничения были введены против 13 физических лиц и свыше 30 юридических лиц.

«Раскрученная Вашингтоном «санкционная машина» продолжает «штамповать» ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков, — говорится в письменном заявлении Антонова, опубликованном дипмиссией. — Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции».

Посол считает, что новые ограничения расшатывают глобальные рынки, уже пострадавшие от нарушения цепочек поставок. Это ведёт к дальнейшему росту цен и наносит ущерб развивающимся странам.