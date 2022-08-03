Владивосток, , 08:28 — REGNUM В Приморье продолжается рост статистики новых случаев заражений коронавирусом — за истекшие сутки выявлен 201 носитель. Такой показатель отмечался в начале апреля, но тогда заболеваемость снижалась. Инфекционные кабинеты поликлиник и амбулаторные центры переведены на усиленный семидневный режим работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация против коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте также: В Ульяновской области увеличилось число вновь заболевших ковидом

На амбулаторном лечении находится почти тысяча человек. Врачи призывают приморцев активнее вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться.

В Приморье работает более 200 пунктов вакцинации. За последние сутки привились 1355 человек.

По данным портала Стопкоронавирус. РФ, Приморье, по выявленным за сутки случаям заражений, опережает все регионы страны, за исключение Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Превышение средних показателей заболеваемости (50,23 на 100 тыс. населения) зарегистрировано в 15 регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области чуть возросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом.