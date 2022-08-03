Йосу, Южная Корея, , 08:31 — REGNUM 3 августа у берегов Южной Кореи зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Землетрясение Zeml.info

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 07:55 по местному времени в 104 км к юго-юго-востоку от острова Комундо, территориально входящего в состав города Ёсу провинции Чолла-Намдо. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

О наличии или отсутствии ущерба не сообщается.

С начала года на Корейском полуострове произошло 45 землетрясений магнитудой 2,0 и выше.