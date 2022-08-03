Москва, , 08:28 — REGNUM Употребление соли может привести к зависимости, что в свою очередь станет фактором риска развития гипертонии. Об этом сегодня, 3 августа, в интервью радио Sputnik заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Соль (сс) Bru-nO

По её словам, некоторые люди привыкают к соли в качестве вкусового стимулятора. У них развивается полунаркотическая зависимость от соли. Они еще не попробовали еду, а уже начинают её солить

«Для снижения риска развития гипертонии количество соли в рационе необходимо снижать. А тем. кто привык к солёным блюдам, следует добавлять в блюда соль с пониженным содержанием хлорида натрия, например, чёрную и розовую соль», — пояснила диетолог.

ИА REGNUM ранее сообщало, немецкие учёные установили, что излишнее употребление соли подавляет иммунную систему человека.

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