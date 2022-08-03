Тайбэй, 3 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Прибывшая на Тайвань делегация Конгресса США намерена подтвердить приверженность поддержке острова. Об этом спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила 3 августа на встрече с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

Именно сейчас солидарность США с Тайванем имеет решающее значение, подчеркнула глава американской делегации. По её словам, мир стоит перед выбором между демократией и автократией, и США непоколебимы в своей решимости сохранить демократию и на Тайване, и во всём мире.

«Сегодня наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем», — заявила Пелоси на встрече, которую транслировал телеканал Bloomberg.

Как сообщало ИА REGNUM, Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа по местному времени, несмотря на протесты Пекина. За последние 25 лет американские политики такого ранга ни разу не посещали остров.

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