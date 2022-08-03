Чебоксары, , 08:27 — REGNUM Чебоксары в девятый раз принимают чемпионат России по лёгкой атлетике. За четыре дня национального первенства, которое проходит в 103-й раз, разыграют 44 комплекта наград, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.

В Чебоксарах стартовал 103-й чемпионат России по лёгкой атлетике https://cap.ru/

103-й чемпионат России по лёгкой атлетике открылся 2 августа на стадионе «Олимпийский». Министр спорта России Олег Матыцин, принявший участие в церемонии открытия, обратил внимание на «полные трибуны» и напомнил, что чемпионат является отборочным для предстоящей Спартакиады по летним олимпийским видам спорта.

«Эти старты покажут, каким резервом мы обладаем в лёгкой атлетике, чтобы грамотно спланировать следующий олимпийский цикл», — сказал глава Минспорта России.

В соревнованиях ожидается участие более 900 спортсменов из 80 регионов страны. Зрители увидят выступления не только молодых спортсменов, но и титулованных. В частности, мастерство покажут олимпийская чемпионка Марии Ласицкене и финалист Олимпиады-2021 Илья Иванюк (прыжки в высоту), серебряный призёр Олимпийских игр 2021 года Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), чемпион мира, Сергей Шубенков (барьерный бег).

Соревнования завершатся 5 августа. За это время будет разыграно 44 комплекта наград.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Чебоксарах в девятый раз. Ранее чувашская столица принимала национальное первенство в 2002, 2009 — 2012, 2015 — 2016, 2019 и 2021 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года разразился скандал в рамках проведения в Чебоксарах чемпионата России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Причиной стал пандус у чебоксарского отеля, который оказался недоступен спортсменами-колясочникам.

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