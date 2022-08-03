Стокгольм, , 08:27 — REGNUM Студия Wonderscope назвала дату полноценного релиза на ПК и консолях инди-игры Hokko Life, которая представляет собой нечто среднее между симулятором жизни Animal Crossing и симулятором фермера Stardrew Valley. Об этом 3 августа сообщает портал GamesRadar.

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Hokko Life выйдет 27 сентября 2022 года на ПК (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Разработчики выложили в Сеть анонсирующий трейлер, в котором показали консольную версию игры.

Напомним, Hokko Life вышла в сервисе Steam в формате раннего доступа 23 апреля 2021 года. Она предлагает геймерам заниматься благоустройством фермы, рыбной ловлей, ловлей жуков и т.д. Игроки также могут украшать дома других местных жителей.

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