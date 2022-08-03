Джакарта, 3 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Индонезийское агентство по надзору за продуктами и лекарствами выдало разрешение на использование вакцины Pfizer в качестве бустерной дозы для детей в возрасте 16–18 лет, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

«Вакцина, разработанная Pfizer-Biontech, — это вакцина является одной из 13 вакцин против Covid-19, получивших одобрение в Индонезии», — говорится в агентстве по надзору за продуктами и лекарствами.

Данные клинических исследований детей в возрасте 16 лет и старше, которым была введена бустерная доза вакцины, показали эффективность 95,6% в предотвращении возникновения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило о 5827 новых случаях заражения коронавирусом.