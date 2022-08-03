Москва, , 08:27 — REGNUM Азербайджанская сторона 1 августа трижды нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Минобороны России.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана, в результате которых получил ранение представитель вооруженных формирований Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские миротворцы урегулировали ситуацию в ходе общения с армянской и азербайджанской сторонами. В пресс-службе подчеркнули, что линия соприкосновения между ними не изменилась.

Напомним, ранее о ранении военнослужащего сообщили в минобороны Нагорного Карабаха. В настоящее время его жизнь находится вне опасности.

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