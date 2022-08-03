Барнаул, , 08:25 — REGNUM В текущем моменте России объективно выгодны и на руку не только напряжённость вокруг Тайваня — напряжённость в любой точке мира, считает глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского Олег Боронин. Комментируя в своем телеграм-канале визит на Тайвань делегации США и заявление спикера палаты представителей США Пелоси о приверженности поддержке Тайваня, он поделился рядом своих ключевых тезисов по тайваньскому кризису:

«Про «Пелоси». 1. Формально вроде как Вашингтон не «сдал назад». Но это лишь формально: так или иначе китайские ВВС прошедшим вечером входили в зону ответственности ПВО Тайваня, но не были атакованы.

В то же время нужно признать, что в целом формально США вчера, как говорится, лица не потеряли и решимость продемонстрировали. Ну, если не считать заявления Белого дома о «снятии» с себя ответственности за визит Пелоси. Хотя и тут их понять можно: страшновато, ибо очень зыбко (вспомним по аналогии те же Берлинские и Карибский кризисы).

2. Никто же всерьез не считает, что Китай мог вчера (2 августа 2022 года — прим.ИА REGNUM) атаковать противоположную сторону, а тем более — самолёт с делегацией из Вашингтона.

3. «Игры» вокруг Тайваня только начинаются, оценки ставить и делать выводы, мягко говоря, рано.

4. Китай, похоже, под видом учений демонстрирует возможности морской и воздушной блокады Тайваня. Станет ли эта демонстрация реальной блокадой? Будем наблюдать.

5. Повторю свою мысль: следует исходить из того, что из Китая в целом вояка неважный.

6. Повторю ещё одну мысль: Вашингтон в целом морально не готов к «лобовым» военным действиям с крупной державой — есть серьезные комплексы неудач и провалов.

7. Прогноз прямой атаки Китая в отношении островитян, на мой взгляд, минимален. Полагаю, что реальная блокада Тайваня — то, на что Китай может всё-таки пойти.

8. В рамках противостояния с США Китай может демонстрационно свернуть некоторые экономические проекты в отдельных секторах — не более. Впрочем, как и США.

9. Никакого реального «обрушения» отношений Китая с США, думаю, не случится — на кону колоссальная экономическая и финансовая взаимозависимость, на фоне которой, к примеру, совершенной мелочью является зависимость Европы от наших энергоресурсов. Слом американо-китайских финансовых и экономических отношений грозит катастрофой прежде всего самому Китаю.

В том числе именно это, а не война как таковая, может уничтожить Китай в его нынешнем виде (как таковой Китай уничтожить, конечно, в принципе невозможно).

10. Нам, как это ни цинично, в текущем моменте объективно выгодны и на руку не только напряжённость вокруг Тайваня — напряжённость в любой точке мира. 11. Самое главное, что следует понимать: России Китай не союзник, а просто партнёр. Причем только там, где выгодно именно Китаю. И вообще Китай никому не союзник. Так было всегда, так есть и так будет».

Как сообщало ИА REGNUM, официально визит на Тайвань спикера палаты представителей США начался 2 августа. Boeing C-40C, на котором прилетела Пелоси, успешно приземлился в аэропорту Суншань.

Сама она заявила, причиной «большой шумихи» вокруг её визита на Тайвань является то, что она занимает должность спикера палаты представителей США.

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