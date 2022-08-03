Владивосток, , 08:24 — REGNUM Подводная лодка условного противника была отслежена в ходе учебных полетов экипажами противолодочных самолетов Ил-38 авиационной воинской части морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом 3 августа сообщает пресс-служба ТОФ.

Ил-38Н ВМФ России Kremlin.ru

«В ходе выполнения полетов экипажи отработали тактические приёмы поиска, классификации и слежения за подводными лодками условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также экипажами были проведены контрольные полетные задания на получение допуска пилотирования в простых и сложных метеорологических условиях в ночное и дневное время суток. Уточняется, что при этом одним из наиболее сложных элементов пилотирования экипажей стал заход на посадку по дублирующим приборам и посадка самолета с имитацией отказа одного из двигателей.

Также указывается, что учебно-тренировочные полеты были проведены в рамках плановой боевой учебы летнего периода обучения в морских полигонах залива Петра Великого.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» провёл учения по обеспечению противовоздушной обороны (ПВО) пункта базирования ТОФ во Владивостоке.