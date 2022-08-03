Сан-Хосе, США, 3 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Италии Камилой Джорджи в матче первого круга турнира в Сан-Хосе (США). Встреча продлилась 2 часа 54 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 7:5.

(сс) si.robi Вероника Кудерметова

Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, 14 ошибок на подаче и 5 из 7 брейков.

Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Клэр Лю (США).