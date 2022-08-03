Сеул, , 08:23 — REGNUM Валютные резервы Южной Кореи за месяц выросли на $330 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, на конец июля 2022 года валютные резервы страны составили $438,61 млрд.

Известно, что рост показателя возобновился после четырехмесячного спада.

Эксперты отмечают, что увеличение валютных резервов связано с ростом суммы депозитов финансовых компаний в иностранной валюте.

Ценные бумаги сократились на $3,42 млрд, до $391,85 млрд, однако депозиты, напротив, увеличились на $3,98 млрд, до $23,2 млрд.

По состоянию на конец июня Южная Корея занимает девятое место в мире по валютным резервам.