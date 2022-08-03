Сеул, 3 августа 2022, 08:23 — REGNUM Валютные резервы Южной Кореи за месяц выросли на $330 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Международные резервы
Международные резервы
401(K) 2012

Согласно опубликованным данным, на конец июля 2022 года валютные резервы страны составили $438,61 млрд.

Известно, что рост показателя возобновился после четырехмесячного спада.

Эксперты отмечают, что увеличение валютных резервов связано с ростом суммы депозитов финансовых компаний в иностранной валюте.

Ценные бумаги сократились на $3,42 млрд, до $391,85 млрд, однако депозиты, напротив, увеличились на $3,98 млрд, до $23,2 млрд.

По состоянию на конец июня Южная Корея занимает девятое место в мире по валютным резервам.