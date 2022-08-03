Вашингтон, 3 августа, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Экзамены TOEFL на знание английского языка снова разрешит для граждан России американская компания ETS. Об этом 3 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение компании.

Экзамен

Отмечается, что начиная с 4 августа компания ETS уточнит свою политику от марта 2022 года и теперь разрешит гражданам России регистрироваться на тесты TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашние тесты GRE.

«Учащиеся, которые предпочитают тестироваться очно, вольны сдавать экзамены в других странах или регионах», — указано в сообщении.

При этом в компании отказались нести ответственность за любые финансовые, либо логистические ограничения, с которыми могут столкнуться экзаменуемые из России. Сдать экзамен в центрах тестирования, прекративших свою работу в России с 13 марта, как и раньше, будет невозможно.

«Мы целиком привержены поддержке всех учащихся в образовательных предприятиях и надеемся, что мир возобладает как можно скорее», — добавили в компании ETS.

Напомним, результаты экзамена TOEFL (Test of English as a Foreign Language) могут быть использованы при поступлении в американские, европейские и азиатские вузы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей России в рамках антироссийских санкций соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами, лишили возможности регистрироваться для сдачи экзамена в системе TOEFL. .