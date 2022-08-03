Пекин, , 08:18 — REGNUM Власти Китая ввели ограничения на торговлю с Тайванем. Об этом сообщает Reuters.

Цитрусовые. Лимоны Barescar90

С 3 августа вводится запрет на поставки на Тайвань природного песка. Материал широко используется в строительстве зданий и дорог, а также в стекольной промышленности.

Также приостановлены закупки у Тайваня цитрусовых и двух видов рыбной продукции, в том числе замороженной скумбрии.

Ограничения введены на фоне визита на Тайвань американской делегации во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.