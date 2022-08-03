Пекин, 3 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Власти Китая ввели ограничения на торговлю с Тайванем. Об этом сообщает Reuters.

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С 3 августа вводится запрет на поставки на Тайвань природного песка. Материал широко используется в строительстве зданий и дорог, а также в стекольной промышленности.

Также приостановлены закупки у Тайваня цитрусовых и двух видов рыбной продукции, в том числе замороженной скумбрии.

Ограничения введены на фоне визита на Тайвань американской делегации во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.