Донецк, , 08:16 — REGNUM Украинские нацисты подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Минерального со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа в Донецке от разбросанных в результате обстрелов киевских боевиков запрещённых противопехотных мин «Лепесток» пострадали пять человек.