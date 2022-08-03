Тайбэй, 3 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Тайвань будет укреплять партнерство с США в различных сферах, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень. Об этом 3 августа на встрече со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая 2 августа прибыла с визитом в Тайбей, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь.

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Она заверила, что Тайвань — «надёжный партнёр Соединённых Штатов».

«Мы продолжим работать с американским Конгрессом и администрацией для укрепления сотрудничества […] чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень», — подчеркнула Цай Инвэнь.

По её словам, которые приводит ТАСС, акцент будет сделан на сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, экономике, развитии талантов и обеспечении цепочек поставок.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в парламент Тайваня. Там она предложила развивать связи между законодателями из Соединённых Штатов и Тайваня. По её словам, эти связи необходимы для решения вопросов безопасности, экономики и других сфер на взаимовыгодных условиях.