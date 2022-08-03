Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам дня 2 августа баррель нефти марки Brent подешевел на 0,44%, до $99,71. Цена торговалась в диапазоне $98,50 — $102,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Artur1917

Участники рынка ожидают решения ОПЕК+. Сегодня, 3 августа, ОПЕК+ проведут заседание по квотам на сентябрь.

В 14:00 по мск соберутся члены министерского комитета ОПЕК, которые на основе анализа рынка нефти вынесут рекомендацию по квотам.

В 14:30 по мск начнется видеоконференция глав делегаций альянса, на которой квоты на добычу нефти могут сохраниться или немного увеличиться.

В августе увеличение составило 648 тыс. баррелей в сутки. При этом многие страны остаются от графика увеличения производства.

Сегодня с утра нефть марки Brent торгуется около $100. Участники рынка продолжают следить за новостями из Тайваня и ждут решения ОПЕК+. Есть вероятность на американской сессии отскочить к уровню $104.

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