Ульяновск, 3 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть возросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённой оперативной статистики управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, 2 августа в регионе официально выявлено 35 носителей коронавируса, что на четыре больше, чем было подтверждено сутками ранее.

Всего с начала пандемии сделано 2 198 765 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 2 августа проведено 2110 тестов. По данным федерального оперативного штаба на 29 июля, в области охват тестированием не соответствует нормативному показателю.

Напомним, что всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 204 470 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 199 274 пациента, скончались от ковида 4725 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года рекордное количество случаев заражения коронавирусом выявлено 28 и 29 июля, когда было подтверждено по 43 случая инфицирования. Последние трое суток (с 29 июля по 1 августа) регистрировался спад заболеваемости.