Саратов, , 09:02 — REGNUM В Саратове с 6 по 10 августа пройдут Всероссийские рейтинговые соревнования по бадминтону. Турнир, посвященный первому космонавту Ю. А. Гагарину, проводится в городе с 2013 года, сообщает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

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Соревнования соберут 100-120 бадминтонистов более чем из 10 регионов России. Ожидается участие членов спортивной сборной команды России по бадминтону, победителей и призеров чемпионатов Европы и России, международных и всероссийских турниров.

На федеральном телеканале покажут трансляции финальных игр.

Ранее ИА REGNUM передавало, в конце августа — начале сентября в Саратове пройдут первые Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом».

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