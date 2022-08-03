Урумчи, Китай, , 08:10 — REGNUM По данным местных властей, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая в первой половине этого года наблюдался рост производства энергии, сообщает агентство Синьхуа.

По данным регионального статистического бюро, с января по июнь в Синьцзяне было добыто 181,48 млн тонн сырого угля, что на 28,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 8,3% от общего объема добычи сырого угля в стране. Являясь крупной базой поставок угля, Синьцзян стремится к 2025 году достичь добычи угля в объеме более 400 млн тонн.

В первой половине этого года добыча сырой нефти в Синьцзяне составила 16,21 млн тонн, увеличившись на 8,9%. Добыча природного газа составила почти 21 млрд кубометров, увеличившись на 5,9%. В этот период в регионе также наблюдалось стабильное энергоснабжение: общая выработка электроэнергии превысила 230 млрд кВт/ч, увеличившись на 0,5% в годовом исчислении.