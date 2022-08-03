Вашингтон, 3 августа 2022, 08:09 — REGNUM Вашингтон призывает Москву принять предложение по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон предложил Москве освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиняемую в контрабанде наркотиков, и шпиона Пола Уилана в обмен на гражданина России Виктора Бута. В поддержку этой инициативы высказался президент США Джо Байден.
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