Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Вашингтон призывает Москву принять предложение по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби Secretary of Defense Public Affairs

«Разумеется, мы не собираемся обсуждать это публично. Мы сделали серьезное предложение. Мы призываем российскую сторону принять это предложение, потому что оно было сделано искренне», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон предложил Москве освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиняемую в контрабанде наркотиков, и шпиона Пола Уилана в обмен на гражданина России Виктора Бута. В поддержку этой инициативы высказался президент США Джо Байден.

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