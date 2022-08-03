Москва, , 08:09 — REGNUM Пара доллар/рубль в течение дня торговалась в диапазоне 59,45–60,50 руб. Рубль немного снизился к доллару, при этом вырос к евро и юаню, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

По истом торгов рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,21%, до 60,29 руб. Пара евро/рубль снизилась на 1,00%, до 61,25 руб., фунт/рубль — на 0,39%, до 73,73 руб.

В течение дня в центре внимания всех участников рынка был визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Напряженность между Китаем и США возросла после того, как председатель КНР Си Цзиньпин пригрозил вооруженным ответом в случае прилета Пелоси, сконцентрировав войска вблизи Тайваня.

82-летняя леди-кремень Нэнси Пелоси благополучно приземлилась в аэропорту Тайваня, без уведомления китайской стороны. Штаты получили много китайских предупреждений, но все закончились ничем. Устрашения высокопоставленной чиновницы провались.

Штаты игнорируют предупреждения Китая с 1962 года. Они позволяют себе наглые действия так как знают, что Китай не позволит себе военный ответ и они останутся безнаказанными. Рубль сдержанно отреагировал на прилёт Пелоси на Тайвань.

В пользу рубля также есть и другой фактор. Согласно последнему ежеквартальному докладу ЦБ РФ, базовый сценарий предполагает возобновление действия механизма бюджетного правила с 2023 г. с постепенным схождением к новым долгосрочным параметрам в части уровня базовых нефтегазовых доходов в 2025 году.

Евро ослабился к рублю на новостях от Национального расчетного депозитария (НРД). НРД приостановил операции в евро из-за введения чрезвычайной ситуации при осуществлении депозитарной и банковской деятельности.

Сегодня, 3 августа, нефть марки Brent торгуется около $100. Участники рынка продолжают следить за новостями из Тайваня и ждут решения ОПЕК+ по добыче нефти на август.

Что касается пары доллар/рубль, то от нее ожидается продолжение бокового движения в диапазоне 59–61 руб.

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