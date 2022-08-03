Биробиджан, 3 августа, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Железнодорожная станция Биробиджан II в Еврейской автономии возобновила свою работу после реконструкции. Это событие глава региона Ростислав Гольдштейн назвал знаменательным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Mike Warot Железная дорога

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«Это знаменательное событие. Восточный вектор политики, который провозгласил президент России Владимир Владимирович Путин, в действии. Сегодня мы открыли один из объектов в рамках восточного полигона», — сказал губернатор.

По его словам, модернизированная станция впоследствии позволит перевозить больше грузов по мосту «Нижнеленинское — Тунцзян» в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, объёмы перевозки грузов по мосту Нижнеленинское (ЕАО) — Тунцзян (Китай), который обещали открыть этим летом, сопоставимы с оборотами в морском порту, заявил 2 августа Ростислав Гольдштейн.