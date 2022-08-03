Токио, , 08:07 — REGNUM В Японии 3 августа началась проверка дочерней компании Toyota Motor, производителя автобусов и грузовой техники Hino Motors, которая была уличена в фальсификации данных о двигателях. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Двигатель (сс) Garett Mizunaka

В настоящее время сотрудники профильной структуры министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии проводят обыск в головном офисе компании в городе Хино (префектура Токио).

Основанием для проверки послужили данные независимого расследования, согласно которым Hino Motors с 2003 года подделывала информацию о выбросах производимых ею двигателей. Также компанию обвиняют в фальсификации данных о реальной долговечности 12 из 14 моделей её силовых агрегатов. Ранее производитель признал, что допускал такую практику, но лишь с 2016 года.

Ведомство потребовало от Hino Motors в связи с выявленной проблемой отозвать в общей сложности более 20 тысяч грузовиков и автобусов. Руководство компании, в свою очередь, извинилось за обман покупателей и пообещало наказать виновных в подделке данных.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильный гигант Toyota вместе с Isuzu, Hino Motors и Commercial Japan Partnership Technologies Corporation займётся разработкой малотоннажных электрогрузовиков на водородных топливных элементах и планирует внедрить их в Японии уже в 2023 году.

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